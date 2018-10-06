«Актобе» не сумел пробиться в Элитный раунд Лиги Чемпионов

Игра завершилась поражением «Актобе» со счетом 3:4. У победителей забили Лукас Брито (12-я и 34-я минуты), Игор Осредкар (16-я) и Эдуардо Де Соуза (39-я) а у казахстанцев результативными ударами отметились Кайрат Иманалин (12-я минута) и Евгений Серый (30-я и 40-я).