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6 октября, источник: Sports.kz

«Актобе» не сумел пробиться в Элитный раунд Лиги Чемпионов

«Актобе» провел заключительный матч основного раунда футзальной Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

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Соперником казахстанской команды был хорватский клуб «Ново Време».

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Игра завершилась поражением «Актобе» со счетом 3:4. У победителей забили Лукас Брито (12-я и 34-я минуты), Игор Осредкар (16-я) и Эдуардо Де Соуза (39-я) а у казахстанцев результативными ударами отметились Кайрат Иманалин (12-я минута) и Евгений Серый (30-я и 40-я).

Таким образом, единственную путевку из группы 6 в Элитный раунд Лиги Чемпионов получил «Ново Време» — у него 9 очков.

Итоговое положение команд в группе таково: «Ново Време» (Хорватия) — 9 очков, «Актобе» (Казахстан) — 6, «Татишвили» (Грузия) — 3, «Кампуксен Динамо» (Финляндия) — 0.

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