«Актобе» не сумел пробиться в Элитный раунд Лиги Чемпионов
«Актобе» провел заключительный матч основного раунда футзальной Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
«Актобе» провел заключительный матч основного раунда футзальной Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
Соперником казахстанской команды был хорватский клуб «Ново Време».
Игра завершилась поражением «Актобе» со счетом 3:4. У победителей забили Лукас Брито (12-я и 34-я минуты), Игор Осредкар (16-я) и Эдуардо Де Соуза (39-я) а у казахстанцев результативными ударами отметились Кайрат Иманалин (12-я минута) и Евгений Серый (30-я и 40-я).
Таким образом, единственную путевку из группы 6 в Элитный раунд Лиги Чемпионов получил «Ново Време» — у него 9 очков.
Итоговое положение команд в группе таково: «Ново Време» (Хорватия) — 9 очков, «Актобе» (Казахстан) — 6, «Татишвили» (Грузия) — 3, «Кампуксен Динамо» (Финляндия) — 0.