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01:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Газпром-Югра» и «Сибиряк» — в элитном раунде

Завершились матчи основного раунда нового мини-футбольного турнира — Лиги чемпионов, в котором приняли участие две лучшие команды России по итогам прошлого сезона «Газпром-Югра» из Югорска и новосибирский «Сибиряк».

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Источник: Спорт-Экспресс

По жребию они попали в одну 3-ю группу, матчи которой проходили в словенском городке Подчетртек.

По итогам турнира дальнейший путь продолжали три команды из четырех, и наши вошли в эту тройку вместе с хозяевами из словенского клуба «Добовец», оставив позади венгерский «Береттьоуйфалу».

За наших чемпионов югорчан тревоги не было. Клуб, однажды выигрывавший Кубок УЕФА, должен был пройти в элитный раунд. А вот судьба «Сибиряка», в силу финансовых и организационных проблем выступающего в чемпионате России всего шестью полевыми игроками, была под вопросом. Но хорошо все, что хорошо кончается. К Лиге чемпионов новосибирцам удалось сформировать две полные четверки игроков, что позволило команде, пусть и в последний день, выполнить поставленную задачу. Хотя первый матч новосибирцы проиграли хозяевам площадки — 0:3.

А «Газпром-Югра» начала с уверенной победы над загадочным соперником из Венгрии.

— Мы с волнением ждали турнира, ведь для каждого футболиста на клубном уровне Лига чемпионов — самое серьезное соревнование и кажущаяся легкость цели, которая перед нами стояла, на самом деле такой не являлась, — комментировал старт команды главный тренер югорчан Темур Алекберов. — Задача команды было — занять 1-е место, которое потом дает при жеребьевке определенное преимущество. Очень важно было начать положительно. Мы контролировали игру, хотя некоторые шероховатости присутствовали. Мы чувствовали себя как дома, и это большая помощь от наших болельщиков. Был приятно удивлен и обрадован, когда команда получила такую серьезную поддержку, это было очень важно.

— Первый матч, тем более в новом турнире Лиги чемпионов, волнителен, — считает самый результативный вратарь чемпионата России Звиад Купатадзе, и в Лиге чемпионов открывший счет голам в первом же матче. — Начали хорошо, забили два гола, но случилась единственная ошибка — пропустили мяч. В целом сыграли достойно, могли забить много, но простили соперника.

У следующего соперника «Сибиряка» «Газпром-Югра» буквально вырвала из рук золото в финальных матчах чемпионата России. В Словении же борьбы не получилось. Подкрепление «Сибиряк» получил, но игру восстановить, естественно, не успел и стал легкой добычей чемпиона, обеспечившего себе путевку в элитный раунд.

— Благодарен команде за профессиональное отношение к игре, — сказал по окончании встречи Алекберов. — На протяжении всего матча мы старались играть очень интенсивно, заставляли соперника ошибаться. Конечно, мы понимаем, что у «Сибиряка» много трудностей, но отталкивались от своей игры.

— Мы с первых минут контролировали ход игры, хорошо прессинговали, отбирали мячи, создавали моменты, забили, — высказал свое мнение капитан «Газпром-Югры» Данил Давыдов. — Результат считаю закономерным. К игре с «Сибиряком», в отличие от других команд, было проще готовиться потому, что мы соперников знаем, не нужно было так тщательно их разбирать.

«Добовец» к матчу с нашим чемпионом также обеспечил себе пропуск в элиту, но хозяева считали делом чести перед своими болельщиками выиграть турнир.

— У хозяев очень серьезная команда, — оценивал главного соперника Алекберов. — В ней собраны игроки сборной Словении, которые на последнем чемпионате Европы очень здорово себя показали — крепкие физически, играют с большой самоотдачей, при серьезной поддержке своих болельщиков.

Матч действительного получился самым трудным для «Югры», но два метких удара Ивана Чишкалы решили его исход в пользу российского клуба, победившего в группе со стопроцентным результатом.

А несколькими часами ранее «Сибиряк» нанес поражение «Береттьоуйфалу» — 3:1 и также вышел в элитный раунд с 3-го места.

— Счет мог быть крупнее, — уверен главный тренер новосибирцев Сергей Иванов. — Но в положении, в котором мы находимся, главным было выполнить турнирную задачу, и команда с этим справилась. Я доволен, играли сегодня достаточно уверенно, ребята сплотились, поняли, что от них требуется, проявили сибирский характер. Мы счастливы быть в числе 16 лучших команд Европы.

Добовец — Сибиряк — 3:0 (Дучак, 19, Чуец, 37. Фетич, 38).

Газпром-Югра — Береттьоуйфалу — 4:1 (Лысков, 10, 19. Марсенио, 12. Купатадзе, 24 — Амилкар, 15).

Добовец — Береттьоуйфалу — 6:2.

Сибиряк — Газпром-Югра — 1:9 (Жоан, 34, с 6-метрового — Волынюк, 5. Лысков, 10. Шаяхметов, 24. Нандо, 27. Сигнев, 31. Чишкала, 32. Катата, 35. Купатадзе, 36, 37).

Газпром-Югра — Добовец — 2:0 (Чишкала, 31, 38).

Береттьоуйфалу — Сибиряк — 1:3 (Рабль, 20 — Исламов, 6. Бастриков, 10. Чистополов, 28).

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