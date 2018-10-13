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00:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» узнал соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» узнал соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Afckairat.kz

По итогам жеребьевки «Кайрат» попал в группу D, в которой также будут играть чешский «Хрудим», белорусский «Лидсельмаш» и итальянская «Пескара». Матчи пройдут с 13 по 18 ноября на площадке «Хрудима».

В финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.

Итоги жеребьевки элитного раунда:

  • Группа A: «Интер-Мовистар» (Испания), «Добовец» (Словения), «Халле-Гооик» (Бельгия) «Витис» (Литва);.
  • Группа B: «Югра» (Россия), «Барселона» (Испания), «Экономац» (Сербия), «Рекорд» (Польша);.
  • Группа C: «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия), «Сибиряк» (Россия), «Ново Вриеме» (Хорватия);.
  • Группа D: «Кайрат» (Казахстан), «Хрудим» (Чехия), «Лидсельмаш» (Беларусь), «Пескара» (Италия);.

Отметим, что «Кайрат» разгромил «Лидсельмаш» в основном раунде текущей ЛЧ — 6:0. На этой же стадии выступал еще один представитель Казахстана — «Актобе», который набрал шесть очков и уступил первое место хорватскому «Ново Вриеме».

В последних двух сезонах ЛЧ выигрывал «Интер Мовистар». Ранее турнир назывался Кубок УЕФА.

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