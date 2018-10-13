«Кайрат» узнал соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов
Алматинский «Кайрат» узнал соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» узнал соперников по Элитному раунду футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки «Кайрат» попал в группу D, в которой также будут играть чешский «Хрудим», белорусский «Лидсельмаш» и итальянская «Пескара». Матчи пройдут с 13 по 18 ноября на площадке «Хрудима».
В финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или
Итоги жеребьевки элитного раунда:
Отметим, что «Кайрат» разгромил «Лидсельмаш» в основном раунде текущей ЛЧ — 6:0. На этой же стадии выступал еще один представитель Казахстана — «Актобе», который набрал шесть очков и уступил первое место хорватскому «Ново Вриеме».
В последних двух сезонах ЛЧ выигрывал «Интер Мовистар». Ранее турнир назывался Кубок УЕФА.