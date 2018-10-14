«Кайрат» разгромил «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана и завоевал первый трофей с новым тренером
Команды открыли футзальный сезон.
Команды открыли футзальный сезон.
Алматинский «Кайрат» стал обладателем Суперкубка Казахстана о футзалу, обыграв «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Щучинске в спорткомплексе «Жаксы» и завершилась победой «Кайрата» со счетом 4:0 (1:0, 3:0). Команды открыли футзальный сезон в Казахстане.
Для алматинского клуба этот трофей стал четвертым в истории (2012, 2013, 2014 года) и первым под руководством нового главного тренера — бразильского специалиста Пауло Рикардо Силва. Последний сменил на этом посту своего соотечественника Какау.
Напомним, что «Кайрат» является действующим чемпионом страны и обладателем Кубка РК, а «Актобе» принимал участие в Суперкубке в статусе серебряного призера страны.
41-летний Пауло Рикардо Силва, более известный как Кака, возглавлял сборную Азербайджана и российскую «Газпром-Югру». Вместе с клубом из
Что касается Какау, то он руководил «Кайратом» с февраля 2013 года и за прошедшие пять лет алматинский клуб под его руководством завоевал два Кубка УЕФА, Суперкубок мира, три Суперкубка Казахстана, четыре Кубка Еременко, пять Кубков страны и пять раз становился чемпионом Казахстана.