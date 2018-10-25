Стало известно расписание матчей «Кайрата» в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в группу D, в которой также будут играть чешский «Хрудим», белорусский «Лидсельмаш» и итальянская «Пескара». Матчи пройдут с 13 по 18 ноября на площадке «Хрудима».

Расписание игр «Кайрата»:

14 ноября, начало — в 22:30 по времени Астаны — «Кайрат» — «Пескара»;

15 ноября, в 23:30 — «Лидсельмаш» — «Кайрат»;

В ночь с 17 на 18 ноября, в 00:00 — «Кайрат» — «Хрудим».

В финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.

Отметим, что «Кайрат» разгромил «Лидсельмаш» в основном раунде текущей ЛЧ — 6:0. На этой же стадии выступал еще один представитель Казахстана — «Актобе», который набрал шесть очков и уступил первое место хорватскому «Ново Вриеме».