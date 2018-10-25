Стало известно расписание матчей «Кайрата» в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов
Футзальный «Кайрат» узнал расписание матчей в Элитном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Футзальный «Кайрат» узнал расписание матчей в Элитном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в группу D, в которой также будут играть чешский «Хрудим», белорусский «Лидсельмаш» и итальянская «Пескара». Матчи пройдут с 13 по 18 ноября на площадке «Хрудима».
Расписание игр «Кайрата»:
В финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или
Отметим, что «Кайрат» разгромил «Лидсельмаш» в основном раунде текущей ЛЧ — 6:0. На этой же стадии выступал еще один представитель Казахстана — «Актобе», который набрал шесть очков и уступил первое место хорватскому «Ново Вриеме».
В последних двух сезонах ЛЧ выигрывал «Интер Мовистар». Ранее турнир назывался Кубок УЕФА.