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22:31 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно расписание матчей «Кайрата» в Элитном раунде футзальной Лиги чемпионов

Футзальный «Кайрат» узнал расписание матчей в Элитном раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам жеребьевки чемпион Казахстана попал в группу D, в которой также будут играть чешский «Хрудим», белорусский «Лидсельмаш» и итальянская «Пескара». Матчи пройдут с 13 по 18 ноября на площадке «Хрудима».

Расписание игр «Кайрата»:

  • 14 ноября, начало — в 22:30 по времени Астаны — «Кайрат» — «Пескара»;
  • 15 ноября, в 23:30 — «Лидсельмаш» — «Кайрат»;
  • В ночь с 17 на 18 ноября, в 00:00 — «Кайрат» — «Хрудим».

В финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.

Отметим, что «Кайрат» разгромил «Лидсельмаш» в основном раунде текущей ЛЧ — 6:0. На этой же стадии выступал еще один представитель Казахстана — «Актобе», который набрал шесть очков и уступил первое место хорватскому «Ново Вриеме».

В последних двух сезонах ЛЧ выигрывал «Интер Мовистар». Ранее турнир назывался Кубок УЕФА.

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