Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с Италией в товарищеском матче

Уже на 3-й минуте игры на площадке минского дворца спорта «Уручье» гости открыли счет после удара капитана команды Габриэла Лимы, а через 12 минут Александр Чибисов восстановил равновесие. Вскоре после перерыва Хулио де Оливейра вновь вывел итальянцев вперед, но незадолго до финального свистка Владимир Жигалко вновь сделал счет равным — 2:2. Сегодня в 19.00 соперники проведут второй спарринг в «Уручье».