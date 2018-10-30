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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с Италией в товарищеском матче

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью в первом товарищеском матче с одной из сильнейших команд мира Италией — 2:2. В восьми предыдущих встречах успех неизменно был на стороне итальянцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Уже на 3-й минуте игры на площадке минского дворца спорта «Уручье» гости открыли счет после удара капитана команды Габриэла Лимы, а через 12 минут Александр Чибисов восстановил равновесие. Вскоре после перерыва Хулио де Оливейра вновь вывел итальянцев вперед, но незадолго до финального свистка Владимир Жигалко вновь сделал счет равным — 2:2. Сегодня в 19.00 соперники проведут второй спарринг в «Уручье».

Тем временем на чемпионате Беларуси по мини-футболу сыграна почти половина встреч первого круга. Турнирную таблицу уверенно возглавляет действующий обладатель золотых медалей «Лидсельмаш», набравший в шести матчах 18 очков из 18 возможных. Вторым идет оршанский «Витэн», у которого 17 баллов, на третьем месте гомельский ВРЗ, набравший 16 очков в семи проведенных поединках. Бомбардирскую гонку возглавляет Владимир Жигалко («Лидсельмаш»), на лицевом счету которого 11 забитых мячей.

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