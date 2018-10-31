Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам в повторном товарищеском матче

Белорусы открыли счет на 8-й минуте игры, когда отличился Сергей Крыкун. Однако затем двукратные чемпионы Европы заиграли гораздо сильнее и в начале второго тайма были впереди 4:1.

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За 3 минуты до финального свистка Сергей Крыкун оформил голевой дубль, установив окончательный результат — 4:2 в пользу итальянцев.

Для многолетнего капитана белорусской сборной Александра Черника эта встреча стала последней в форме национальной команды. 41-летний мастер провел за сборную Беларуси 106 матчей и еще не заканчивает активную карьеру — он продолжит играть за минскую «Столицу».