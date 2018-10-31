Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург0
Тюмень0
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Дженоа
Футбол. Кубок России
1.11
Крылья Советов
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
7Фарфан: взлеты и падения
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам в повторном товарищеском матче

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам во втором товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белорусы открыли счет на 8-й минуте игры, когда отличился Сергей Крыкун. Однако затем двукратные чемпионы Европы заиграли гораздо сильнее и в начале второго тайма были впереди 4:1.

Читайте также
Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с Италией в товарищеском матче

За 3 минуты до финального свистка Сергей Крыкун оформил голевой дубль, установив окончательный результат — 4:2 в пользу итальянцев.

Для многолетнего капитана белорусской сборной Александра Черника эта встреча стала последней в форме национальной команды. 41-летний мастер провел за сборную Беларуси 106 матчей и еще не заканчивает активную карьеру — он продолжит играть за минскую «Столицу».

Первый спарринг белорусов и итальянцев, также прошедший на паркете спорткомплекса «Уручье», завершился боевой ничьей — 2:2.

 Надежда Бабкина стала блондинкой
Гороскоп на неделю с 29 октября по 4 ноября
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера
Шипулин вошел в состав сборной России на сбор в Контиолахти
Инфантино: Количество участников ЧМ-2022 могут увеличить до 48
Больше не Медведева? Кто стал главной соперницей Загитовой
Не видит перспектив: экс-тренер «Спартака» отказал «Реалу»
РУСАДА дисквалифицировало 4 российских тяжелоатлетов за допинг
Следующим соперником Александра Емельяненко стал бразилец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь