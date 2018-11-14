Стартуем с итальянцами. Превью к Элитному раунду Лиги чемпионов по футзалу

Соперник у казахстанского чемпиона не из простых. Его возглавляет небезызвестный испанский специалист Фаустино Перес, более знакомый любителям футзала как Тино Перес. В свое время на тренерском поприще он побеждал в турнире европейских чемпионов (1998, 2001), Кубке УЕФА (2001/02, 2002/03), чемпионате Испании (1996/97, 2000/01), Суперкубке Испании (1997), чемпионате России (2011, 2012, 2013), Кубке России (2011, 2013, 2014).

Состав у итальянцев более чем конкурентоспособный, достаточно назвать таких игроков, как бразилец Габриэл Лима, аргентинец Леандро Куццолино, бразилец Лукаян, а пост номер один занимает один из лучших вратарей мира итальянец Стефано Маммарелла.

Читайте также «Кайрат» снова лучший

К очному поединку с «Кайратом» подопечные Переса подходят с серией из четырех побед при одной ничьей. Алматинцы в последних пяти играх одержали четыре победы при одном поражении.

«Кайрат» играл и с более сильными командами и нередко в этих противостояниях выходил победителем, поэтому «красно-белые» в состоянии стартовать с победы в мини-турнире, если с должным уважением отнесутся к оппоненту.

Кстати, «Пескара» — седьмой итальянский клуб в истории Элитного раунда. Для него это дебютный розыгрыш еврокубка.

В свою очередь двукратный обладатель евротрофея «Кайрат» не пропустил ни одного из 13 Элитных раундов при нынешнем формате розыгрыша.

Что касается других соперников кайратовцев по группе D, то 15 ноября они сыграют с белорусским «Лидсельмашем», а 17-го числа встретятся с чешским «Эра-Паком».

При всем уважении к «Лидсельмашу», данная команда не должна доставить неприятности «Кайрату». Слишком разный уровень у них, к тому же в Основном раунде казахстанский клуб разгромил белорусских игроков со счетом 6:0.

«Эра-Пак» — совсем другое дело. Подопечные Фелипе Конде при поддержке родных трибун способны прыгнуть выше головы. Не должны подкачать и легионеры — бразильцы Фелипе, Эвертон, Макс, итальянец Антонио Багатини. В то же время у чешской команды имеются свои счеты с «Кайратом», из-за которого она в четырех случаях выбывала из розыгрыша Элитного раунда. На этой стадии «Эра-Пак» выступит в 11-й раз.

Элитный раунд

Группа A: «Интер» (Испания, чемпион), «Добовец» (Словения), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Витис» (Литва, хозяева).

Группа B: «Югра» (Россия), «Барса» (Испания, хозяева), «Экономац» (Сербия), «Рекорд» (Польша).

Группа C: «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия, хозяева), «Сибиряк» (Россия), «Ново Вриеме» (Хорватия).

Группа D: «Кайрат» (Казахстан), «Эра-Пак» (Чехия, хозяева), «Лидсельмаш» (Беларусь), «Пескара Аква Сапоне» (Италия).

Очень интересной ожидается игра в квартете С между «Спортингом» и «Бенфикой», являющимися принципиальными соперниками по чемпионату Португалии. «Бенфика» выиграла еврокубок в 2010 году, а «Спортинг» трижды участвовал в финале и в двух последних из них уступил «Интеру».

Думается, испанскому «Интеру» не составит труда спокойно квалифицироваться в «Финал четырех», уж очень мощно выглядит команда на фоне своих соперников по групповому этапу. Вопрос лишь в том, с каким счетом она их победит.

В нынешнем розыгрыше «Интер» может установить два рекорда, если, конечно, выиграет турнир, а именно в третий раз подряд завоевать еврокубок и стать его обладателем в шестой раз в своей истории.

Отметим, что в следующую стадию выйдут четыре победителя групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.