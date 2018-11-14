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21:55 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» стартовал с победы в Элитном раунде Лиги чемпионов

Футзальный «Кайрат» стартовал с победы Элитном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: afckairat.kz

В первом матче турнира, который стартовал в чешском Хрудиме, казахстанская команда встречалась с итальянской команды «Пескара Аква Капоне». Игра завершилась со счетом 4:1.

Итальянские футболисты открыли счет уже на первой минуте, «Кайрат» же сравнял под занавес первого тайма, а после перерыва забил еще трижды. При этом соперник алматинцев еще не реализовал пенальти. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч на турнире «Кайрат» проведет завтра, 15 ноября, против белорусского «Лидсельмаша». А 17 ноября в последней встрече группы D алматинская команда сыграет против хозяина турнира чешского «Хрудима».

Напомним, в финальный раунд выйдут по одному победителю четырех групп. «Финал четырех» пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.

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