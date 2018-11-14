Футзальный «Кайрат» стартовал с победы в Элитном раунде Лиги чемпионов

Источник: afckairat.kz

В первом матче турнира, который стартовал в чешском Хрудиме, казахстанская команда встречалась с итальянской команды «Пескара Аква Капоне». Игра завершилась со счетом 4:1.

Итальянские футболисты открыли счет уже на первой минуте, «Кайрат» же сравнял под занавес первого тайма, а после перерыва забил еще трижды. При этом соперник алматинцев еще не реализовал пенальти. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующий матч на турнире «Кайрат» проведет завтра, 15 ноября, против белорусского «Лидсельмаша». А 17 ноября в последней встрече группы D алматинская команда сыграет против хозяина турнира чешского «Хрудима».