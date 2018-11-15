«Кайрат» потерял двух лидеров перед стартом в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу

В первом матче турнира, который проходит в чешском Хрудиме, подопечным Кака противостоял действующий чемпион Италии — «Пескара». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Кайрата», хотя первыми счет в матче открыли итальянцы.

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Алматинский клуб подошел к турнир без двух лидеров — Дугласа и Тайнана, которые залечивают травмы.

По информации KazFootball.kz, Тайнан травмировался на одной тренировок перед Элитным раундом — у него разрыв боковых связок. На восстановление может уйти не один месяц. Ранее подобную травму получил Дуглас. Отмечается, что Тайнан пропустит Элитный раунд.