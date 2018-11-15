Покер Эдсона принес «Кайрату» вторую победу в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов
Алматинский «Кайрат» разгромил белорусский «Лидсельмаш» во втором матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» разгромил белорусский «Лидсельмаш» во втором матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы D проходила сегодня, 15 ноября, в чешском Хрудиме и завершилась со счетом 7:2.
Интрига в матче жила совсем недолго — уже на самом старте «Кайрат» забил три гола. На второй и третьей минутах отличился бразилец Эдсон, а на восьмой пенальти реализовал иранец Хоссейн Тайеби. До перерыва «Лидсельмаш» смог отыграть один мяч — его автором на 11-й минуте стал Максим Воронин.
Еще пять голов случились во втором тайме. На 22-й минуте
Напомним, в элитном раунде «Кайрат» стартовал с победы над итальянской «Пескарой» — 4:1.
В заключительном туре «Кайрат» встретится с хозяевами элитного раунда из «Хрудима». Игра пройдет в ночь с 17 на 18 ноября и начнется в 00:00 по времени Астаны.
В «Финал четырех» ЛЧ выйдут победители четырех групп элитного раунда. Решающая стадия пройдет 25−27 или