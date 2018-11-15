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21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Покер Эдсона принес «Кайрату» вторую победу в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» разгромил белорусский «Лидсельмаш» во втором матче элитного раунда футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго тура группы D проходила сегодня, 15 ноября, в чешском Хрудиме и завершилась со счетом 7:2.

Интрига в матче жила совсем недолго — уже на самом старте «Кайрат» забил три гола. На второй и третьей минутах отличился бразилец Эдсон, а на восьмой пенальти реализовал иранец Хоссейн Тайеби. До перерыва «Лидсельмаш» смог отыграть один мяч — его автором на 11-й минуте стал Максим Воронин.

Еще пять голов случились во втором тайме. На 22-й минуте хет-трик оформил Эдсон, на 23-й у «Лидсельмаша» отличился Владимир Жигалко, на 32-й Эдсон сделал покер, на 36-й автором пятого мяча «Кайрата» стал Ранжел, а на 37-й — окончательный счет установил Даурен Турсагулов.

Напомним, в элитном раунде «Кайрат» стартовал с победы над итальянской «Пескарой» — 4:1.

В заключительном туре «Кайрат» встретится с хозяевами элитного раунда из «Хрудима». Игра пройдет в ночь с 17 на 18 ноября и начнется в 00:00 по времени Астаны.

В «Финал четырех» ЛЧ выйдут победители четырех групп элитного раунда. Решающая стадия пройдет 25−27 или 26—28 апреля на площадке одного из участников.

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