«Лидсельмаш» проиграл «Кайрату» в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Лидсельмаша» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Лидсельмаша» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по
Сегодня чемпионы Беларуси встречались с казахстанским «Кайратом» из Алматы и уступили со счетом 2:7. Уже в стартовые 8 минут лидчане пропустили 3 мяча и в дальнейшем не смогли оказать серьезного сопротивления соперникам. В составе белорусской команды голы забили Максим Воронин и Владимир Жигалко. «Лидсельмаш» потерял шансы пробиться в «Финал четырех».
В первом туре соревнований команд группы D подопечные Виктора Тарчило проиграли хозяину турнира чешскому «Хрудиму» с «сухим» счетом 0:4. Чемпион Казахстана был сильнее итальянской «Пескары» — 4:1.
Свой заключительный поединок «Лидсельмаш» проведет 17 ноября против итальянцев, «Кайрат» сыграет с чешским чемпионом.
В «Финал четырех» чемпионской Лиги по