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22:05 (мск), источник: БЕЛТА

«Лидсельмаш» проиграл «Кайрату» в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Лидсельмаша» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси встречались с казахстанским «Кайратом» из Алматы и уступили со счетом 2:7. Уже в стартовые 8 минут лидчане пропустили 3 мяча и в дальнейшем не смогли оказать серьезного сопротивления соперникам. В составе белорусской команды голы забили Максим Воронин и Владимир Жигалко. «Лидсельмаш» потерял шансы пробиться в «Финал четырех».

В первом туре соревнований команд группы D подопечные Виктора Тарчило проиграли хозяину турнира чешскому «Хрудиму» с «сухим» счетом 0:4. Чемпион Казахстана был сильнее итальянской «Пескары» — 4:1.

Свой заключительный поединок «Лидсельмаш» проведет 17 ноября против итальянцев, «Кайрат» сыграет с чешским чемпионом.

В «Финал четырех» чемпионской Лиги по мини-футболу выйдут победители 4-х квартетов элитного раунда.

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