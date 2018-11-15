«Лидсельмаш» проиграл «Кайрату» в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня чемпионы Беларуси встречались с казахстанским «Кайратом» из Алматы и уступили со счетом 2:7. Уже в стартовые 8 минут лидчане пропустили 3 мяча и в дальнейшем не смогли оказать серьезного сопротивления соперникам. В составе белорусской команды голы забили Максим Воронин и Владимир Жигалко. «Лидсельмаш» потерял шансы пробиться в «Финал четырех».