«Кайрат» выиграл третий матч подряд и вышел в «Финал четырех» футзальной Лиги чемпионов

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В заключительном матче группы D казахстанский клуб со счетом 3:2 победил хозяина мини-турнира — чешский «Хрудим».

Уже в первом тайме «Кайрат» трижды поразил ворота соперника. На второй минуте отличился бразилец Ранжел, на седьмой — его соотечественник Джон Леннон, а на 17-й — лидер сборной Казахстана Чингиз Есенаманов.

В начале второй половины «Хрудим» смог вернуть интригу в игру. Голы Матея Словачека на 22-й и Макса на 25-й позволили чешскому клубу сократить счет до минимального. От нервной концовки «Кайрат» спас гол Даурена Турсагулова на 28-й минуте.

Ранее «Кайрат» со счетом 7:2 разгромил белорусский «Лидсельмаш» и победил итальянскую «Пескару» с результатом 4:1.

С девятью очками «Кайрат» стал победителем группы и вышел в «Финал четырех». Шесть баллов набрала «Пескара», три — «Хрудим», а «Лидсельмаш» потерпел три поражения и замкнул таблицу.