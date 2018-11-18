«Сибиряк» завершил выступление в ЛЧ по мини-футболу победой над «Ново Вриеме»

Встреча группы С, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Сибиряка». У победителей отличились Ильнур Исламов (32-я минута), Жоан (39) и Андрей Бастриков (40), у хорватов мяч забил Игор Осредкар (23).

«Сибиряк» набрал 3 очка и финишировал на третьем месте в группе, опередив «Ново Вриеме». Новосибирская команда лишилась шансов на выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов до матча с хорватами, проиграв в первых двух встречах «Спортингу» и «Бенфике», которые в очном противостоянии в воскресенье определят победителя и обладателя путевки в финальный этап.