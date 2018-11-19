«Кайрат» узнал всех соперников по «Финалу четырех» футзальной Лиги чемпионов

В эту стадию пробились победители четырех групп элитного раунда: казахстанский «Кайрат» и испанские «Интер-Мовистар» и «Барселона» набрали максимальные девять очков, а португальский «Спортинг» — семь, причем лиссабонцы опередили земляков из «Бенфики» лишь по разнице мячей.

Напомним, «Кайрат» в группе D стартовал с победы над итальянской «Пескарой» (4:1), после чего разгромил белорусский «Лидсельмаш» (7:2) и обыграл чешский «Хрудим» (4:2), который принимал матчи.

«Финал четырех» пройдет с 25 по 27 или с 26 по 28 апреля 2019 года на площадке одного из участников. Хозяина мини-турнира и дату жеребьевки УЕФА назовет позднее. В 2011 и 2017 году «Финал четырех» принимал Алматы.