«Кайрат» узнал всех соперников по «Финалу четырех» футзальной Лиги чемпионов
Определились все участники «Финала четырех» футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Определились все участники «Финала четырех» футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
В эту стадию пробились победители четырех групп элитного раунда: казахстанский «Кайрат» и испанские «Интер-Мовистар» и «Барселона» набрали максимальные девять очков, а португальский «Спортинг» — семь, причем лиссабонцы опередили земляков из «Бенфики» лишь по разнице мячей.
Напомним, «Кайрат» в группе D стартовал с победы над итальянской «Пескарой» (4:1), после чего разгромил белорусский «Лидсельмаш» (7:2) и обыграл чешский «Хрудим» (4:2), который принимал матчи.
«Финал четырех» пройдет с 25 по 27 или с 26 по 28 апреля 2019 года на площадке одного из участников. Хозяина
Последние два сезона победителем ЛЧ (ранее турнир назывался Кубок УЕФА) становился «Интер-Мовистар», который оба раза в финале обыгрывал «Спортинг» — всего у лиссабонцев три поражения в решающих матчах. Также два титула — у «Кайрата» (2012/13 и 2014/15) и у «Барселоны» (2011/12 и 2013/14).