Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Швейцария5
Бельгия2
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
18.11
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
18.11
Испания1
Босния и Герцеговина0
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия1
Австрия2
Футбол. Лига наций
18.11
Молдавия1
Люксембург1
Футбол. Лига наций
18.11
Сан-Марино0
Беларусь2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Зенит-20
Луч1
Футбол. Лига наций
18.11
Англия2
Хорватия1
Футбол. Первый дивизион
18.11
Балтика2
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Факел3
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Армавир1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Краснодар-21
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Нижний Новгород1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Химки0
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Спартак-21
Шинник4
Футбол. Первый дивизион
18.11
Сибирь1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
18.11
Ротор0
Томь0
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
00:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» узнал всех соперников по «Финалу четырех» футзальной Лиги чемпионов

Определились все участники «Финала четырех» футзальной Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В эту стадию пробились победители четырех групп элитного раунда: казахстанский «Кайрат» и испанские «Интер-Мовистар» и «Барселона» набрали максимальные девять очков, а португальский «Спортинг» — семь, причем лиссабонцы опередили земляков из «Бенфики» лишь по разнице мячей.

Читайте также
«Кайрат» выиграл третий матч подряд и вышел в «Финал четырех» футзальной Лиги чемпионов

Напомним, «Кайрат» в группе D стартовал с победы над итальянской «Пескарой» (4:1), после чего разгромил белорусский «Лидсельмаш» (7:2) и обыграл чешский «Хрудим» (4:2), который принимал матчи.

«Финал четырех» пройдет с 25 по 27 или с 26 по 28 апреля 2019 года на площадке одного из участников. Хозяина мини-турнира и дату жеребьевки УЕФА назовет позднее. В 2011 и 2017 году «Финал четырех» принимал Алматы.

Последние два сезона победителем ЛЧ (ранее турнир назывался Кубок УЕФА) становился «Интер-Мовистар», который оба раза в финале обыгрывал «Спортинг» — всего у лиссабонцев три поражения в решающих матчах. Также два титула — у «Кайрата» (2012/13 и 2014/15) и у «Барселоны» (2011/12 и 2013/14).

Легионеры "Астаны" и "Кайрата" помогли своей сборной выиграть группу Лиги наций
Дзюба спешит на помощь сборной: анонс матча Лиги наций
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
«Здесь главный я»: Флойд не принимает условия Хабиба
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Загитова отказалась говорить о Медведевой
Россиянин впервые выиграл этап КМ по прыжкам с трамплина
Испания переиграла боснийцев в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь