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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Алматы примет «финал четырех» футзальной Лиги чемпионов с участием «Кайрата»

Финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет в апреле 2019 года в Алматы, сообщается на сайте АФК «Кайрат».

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Источник: Vesti.kz

Такое решение было принято сегодня, 3 декабря, а встрече исполнительного комитета УЕФА.

Хозяином площадки будет двукратный обладатель трофея «Кайрат».

Помимо казахстанского клуба в финальном турнире сыграют двукратный чемпион «Барселона», действующий обладатель «Интер» и «Спортинг», который уступил испанцам в двух предыдущих финалах.

Напомним, «Алматы Арена» принимала финальную стадию еврокубка в 2017 году. Тогда «Интер» обыграл «Кайрат» в полуфинале, а затем взял верх над «Спортингом». Четыре матча собрали на трибунах в общей сложности 28 тысяч человек. Также в 2011 году Казахстан принимал финальный турнир на арене имени Балуана Шолака.

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