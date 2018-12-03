Алматы примет «финал четырех» футзальной Лиги чемпионов с участием «Кайрата»

Помимо казахстанского клуба в финальном турнире сыграют двукратный чемпион «Барселона», действующий обладатель «Интер» и «Спортинг», который уступил испанцам в двух предыдущих финалах.

Напомним, «Алматы Арена» принимала финальную стадию еврокубка в 2017 году. Тогда «Интер» обыграл «Кайрат» в полуфинале, а затем взял верх над «Спортингом». Четыре матча собрали на трибунах в общей сложности 28 тысяч человек. Также в 2011 году Казахстан принимал финальный турнир на арене имени Балуана Шолака.