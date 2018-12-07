Игрок «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу номинирован на звание лучшего вратаря мира 2018 года

Помимо него, в список номинантов на премию UMBRO Futsal Awards 2018 в категории «Лучший вратарь мира» вошли: Миодраг Аксентьевич (Сербия, «Тюмень»), Гуитта (Бразилия, «Спортинг»), Фернандо Лопес Перейра «Карека» (Бразилия, «Атлантико Эреким»), Хесус Эрреро (Испания, «Интер»), Михал Калуза (Польша, «Рекорд»), Стефано Маммарелла (Италия, «Аква Сапоне»), Алиреза Самими (Иран, «Мес Сунгун»), Георгий Замтарадзе (Россия, КПРФ) и Хо Ван Я (Вьетнам, «Тай Сон Нам»).

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Стоит отметить, что Игита уже дважды побеждал в данной номинации (в 2015 и 2016 годы соответственно) и теперь претендент на титул в четвертый раз подряд. Ранее дважды кряду лучшим вратарем мира, помимо Игиты, признавали лишь итальянца Стефано Маммарелу (2011, 2012) и легендарного испанца Луиса Амадо (2003, 2004).