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15:05 (мск), источник: Sports.kz

Футзалисты «Кайрата» номинированы на звание лучшего игрока мира

Игроки алматинского «Кайрата» Дуглас Жуниор и Хоссейн Тайеби включены в десятку номинантов на звание лучшего игрока мира по версии «Umbro futsal awards».

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Отметим, что в 2018 Дуглас и Тайеби в составе «Кайрата» стали чемпионами Казахстана, а также помогли клубу завоевать четвертый Кубок Еременко. Кроме того, игроки удачно выступили за свои национальные сборные. Дуглас выступая за сборную Казахстана дошел до полуфинала чемпионата Европы и вошел в символическую сборную турнира. Тайеби помог сборной Ирана выиграть очередной чемпионат Азии и стал лучшим бомбардиром первенства.

Напомним, что последние четыре года в номинации «Лучший игрок года» побеждал португалец Рикардинью.

Также стоит отметить, что еще два представителя АФК «Кайрат» претендует на победу «Umbro futsal awards» в номинациях «Лучший вратарь мира» (Игита) и «Лучший клубный тренер мира» (Пауло Рикардо Кака).

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