Футзалисты «Кайрата» номинированы на звание лучшего игрока мира

Отметим, что в 2018 Дуглас и Тайеби в составе «Кайрата» стали чемпионами Казахстана, а также помогли клубу завоевать четвертый Кубок Еременко. Кроме того, игроки удачно выступили за свои национальные сборные. Дуглас выступая за сборную Казахстана дошел до полуфинала чемпионата Европы и вошел в символическую сборную турнира. Тайеби помог сборной Ирана выиграть очередной чемпионат Азии и стал лучшим бомбардиром первенства.