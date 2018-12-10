Футзалисты «Кайрата» номинированы на звание лучшего игрока мира
Игроки алматинского «Кайрата» Дуглас Жуниор и Хоссейн Тайеби включены в десятку номинантов на звание лучшего игрока мира по версии «Umbro futsal awards».
Игроки алматинского «Кайрата» Дуглас Жуниор и Хоссейн Тайеби включены в десятку номинантов на звание лучшего игрока мира по версии «Umbro futsal awards».
Отметим, что в 2018 Дуглас и Тайеби в составе «Кайрата» стали чемпионами Казахстана, а также помогли клубу завоевать четвертый Кубок Еременко. Кроме того, игроки удачно выступили за свои национальные сборные. Дуглас выступая за сборную Казахстана дошел до полуфинала чемпионата Европы и вошел в символическую сборную турнира. Тайеби помог сборной Ирана выиграть очередной чемпионат Азии и стал лучшим бомбардиром первенства.
Напомним, что последние четыре года в номинации «Лучший игрок года» побеждал португалец Рикардинью.
Также стоит отметить, что еще два представителя АФК «Кайрат» претендует на победу «Umbro futsal awards» в номинациях «Лучший вратарь мира» (Игита) и «Лучший клубный тренер мира» (Пауло Рикардо Кака).