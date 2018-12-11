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00:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграет с испанками в полуфинале первого в истории женского ЧЕ

ТАСС, 11 декабря. Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Испании в полуфинале первого в истории женского чемпионата Европы. Жеребьевка прошла в португальском Валбоне.

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Во втором полуфинале сыграют сборные Украины и Португалии. Турнир пройдет в Португалии, полуфиналы состоятся 15 февраля, матч за третье место и финал пройдут 17 февраля.

Российская команда вышла в финальную стадию первого женского чемпионата Европы, заняв первое место в группе в квалификационном раунде, последний матч которого прошел 15 сентября.

Россиянки являются серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира по мини-футболу.

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