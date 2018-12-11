Сборная России сыграет с испанками в полуфинале первого в истории женского ЧЕ
ТАСС, 11 декабря. Сборная России по
ТАСС, 11 декабря. Сборная России по
Во втором полуфинале сыграют сборные Украины и Португалии. Турнир пройдет в Португалии, полуфиналы состоятся 15 февраля, матч за третье место и финал пройдут 17 февраля.
Российская команда вышла в финальную стадию первого женского чемпионата Европы, заняв первое место в группе в квалификационном раунде, последний матч которого прошел 15 сентября.
Россиянки являются серебряными и двукратными бронзовыми призерами чемпионатов мира по