Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по квалификации на чемпионат мира
Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников в квалификации на чемпионат мира-2020, сообщает KazFootball.kz.
Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников в квалификации на чемпионат мира-2020, сообщает KazFootball.kz.
Казахстан попал в Группу 5, где сыграет с Румынией, победителем предварительного этапа группы G и командой, занявшей второе место в группе C.
Турнир пройдет с 22 по 27 октября 2019 года в Румынии.