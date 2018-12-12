Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Виктория Пл
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
17Щенников, Влашич и две штанги. Рецепт успеха армейцев
8Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по квалификации на чемпионат мира

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников в квалификации на чемпионат мира-2020, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Казахстан попал в Группу 5, где сыграет с Румынией, победителем предварительного этапа группы G и командой, занявшей второе место в группе C.

Турнир пройдет с 22 по 27 октября 2019 года в Румынии.

Сборная Казахстана по футзалу узнала соперников по квалификации на чемпионат мира
Российская фигуристка госпитализирована с пневмонией
Шарапова рассказала о самом неожиданном повороте в своей карьере
Стали известны главные аутсайдеры рейтинга КХЛ
«Авангард» в следующем сезоне снова не сыграет в Омске
ЦСКА договорился о контракте с внуком Владислава Третьяка
ЦСКА объявил стартовый состав на матч с мадридским «Реалом»
Авербух назвал главную интригу предстоящего чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь