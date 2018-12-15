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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас все новое». Тренер футзального «Кайрата» оценил шансы команды на победу в «Финале четырех»

Главный тренер футзального «Кайрата» Кака рассказал пресс-службе клуба о своих ожиданиях по предстоящему «Финалу четырех» в Алматы.

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— Очень хорошо, что играем в Алматы. Играть дома всегда приятно, надеюсь, что будут полные трибуны, но я так или иначе уверен в сильной поддержке наших болельщиков. Кроме того, нам не надо будет адаптироваться к местным условиям, это несколько упрощает подготовку, — рассказал Кака.

— Домашний «Финал четырех» — это поддержка, но с другой стороны это дополнительное давление, вам так не кажется?

— Если мы будем правильно воспринимать ситуацию, то для нас это будет исключительная поддержка. Мы должны подготовить команду, чтобы ребята не думали ни о каком давлении.

— Нынешний состав участников «Финала четырех» — это команды равные по своему уровню?

— Честно говоря, я считаю, что «Кайрат» — это единственная команда, которая не входит в число фаворитов. Может быть, мы приближаемся к статусу фаворита, поскольку играем дома, но, если судить в игровом плане … у нас новая команда, новый штаб, все новое.

— Будут ли приобретения в зимнее трансферное окно?

— Мы анализируем рынок, смотрим на игроков, которые потенциально могут нас усилить. Но это должен быть игрок, способный быстро влиться в коллектив. Мы не хотим приглашать игроков только потому, что надо, мы хотим, чтобы команда с приходом того или иного исполнителя точно стала сильнее.

— Дуглас и Тайнан — каково их состояние сейчас? Когда они вернутся в общую группу?

— Мы не хотим форсировать события, они должны быть готовы полностью к тренировкам с основой. В целом они чувствуют себя хорошо, они рядом с нами, и я думаю, что после отпуска, то есть после Нового года они уже будут в общей группе игроков.

Напомним, что финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу пройдет в апреле 2019 года на «Алматы Арене». Такое решение было принято 3 декабря на встрече исполнительного комитета УЕФА. Помимо казахстанского клуба, в «Финале четырех» сыграют двукратный чемпион «Барселона», действующий победитель евротурнира испанский «Интер» и португальский «Спортинг».

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