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13:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибиряк» проиграл КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новосибирский «Сибиряк» потерпел поражение от московского клуба КПРФ во втором матче девятого тура чемпионата России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 6:2 в пользу КПРФ. В составе победителей хет-трик сделал Андрей Понкратов.

В другом матче клуб «Газпром-Югра» из Югорска обыграл «БЛиК» из Нефтеюганска — 5:2.

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