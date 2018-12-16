«Сибиряк» проиграл КПРФ в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новосибирский «Сибиряк» потерпел поражение от московского клуба КПРФ во втором матче девятого тура чемпионата России по
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новосибирский «Сибиряк» потерпел поражение от московского клуба КПРФ во втором матче девятого тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 6:2 в пользу КПРФ. В составе победителей
В другом матче клуб «Газпром-Югра» из Югорска обыграл «БЛиК» из Нефтеюганска — 5:2.