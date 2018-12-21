Определился бронзовый призер Кубка Казахстана
В кубковом матче за третье место алматинский «Кайрат» обыграл талдыкорганский «Жетысу».
В кубковом матче за третье место алматинский «Кайрат» обыграл талдыкорганский «Жетысу».
После шокирующего поражения от «Актобе» алматинцы были настроены завершить турнир с позитивным результатом.
«Кайрат» большую часть игры владел преимуществом и в каждом из таймов забил по два мяча. Помимо нападающих Хоссейна Тайеби и Джона Леннона в составе кайратовцев отличился капитан клуба — Динмухамбет Сулейменов.
В этом году «Кайрат» ожидают еще две официальные игры в рамках чемпионата Казахстана.
«Кайрат» — «Жетысу» 4:2
Голы: Тайеби 3, 33, Джон Леннон 7, Сулейменов 24 — Пиялы 30, Эвертон 3121 декабря, Щучинск, СК «Жаксы».