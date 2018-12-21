Определился бронзовый призер Кубка Казахстана

После шокирующего поражения от «Актобе» алматинцы были настроены завершить турнир с позитивным результатом.

«Кайрат» большую часть игры владел преимуществом и в каждом из таймов забил по два мяча. Помимо нападающих Хоссейна Тайеби и Джона Леннона в составе кайратовцев отличился капитан клуба — Динмухамбет Сулейменов.

В этом году «Кайрат» ожидают еще две официальные игры в рамках чемпионата Казахстана. 24—25 декабря алматинцы сыграют в городе Рудный против местного «Аята».

«Кайрат» — «Жетысу» 4:2