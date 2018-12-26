Глава АМФР: Есть вероятность, что мини-футбол будет включен в ОИ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Василий
«Мысль о
По словам главы АМФР, в мире сформировался «такой тренд, что МОК борется за те виды спорта, которые вовлекают большое количество людей на массовом уровне». «Ведь это капитализация зрителей. Например, керлинг и прыжки с трамплина являются очень увлекательными видами спорта, но они не являются столь массовыми, как, допустим, мини-футбол», — отметил собеседник агентства.
«Олимпиада заинтересована в мощных видах спорта, где нет привязки к погодным условиям, и которые приковывают внимание большого количества людей. В этой связи отдельно хочется отметить высокую посещаемость