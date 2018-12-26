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11:25 (мск), источник: Р-Спорт

Глава АМФР: Есть вероятность, что мини-футбол будет включен в ОИ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев не исключил, что в ближайшие 10 лет мини-футбол войдет в программу Олимпийских игр.

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Мини-футбол был впервые включен в программу юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Буэнос-Айресе. Сборная России на этом турнире завоевала серебро.

«Мысль о мини-футболе на Олимпиаде уже не утопична. На финале в Аргентине присутствовал глава МОК Томас Бах. По нашей информации, Баху та игра понравилась. Теперь будем смотреть на программу следующих юношеских Игр. Если мини-футбол снова будет включен, это станет хорошим сигналом о том, что наш вид спорта закрепляется в олимпийской семье. И есть вероятность, что мини-футбол ближе к 30-м годам может быть включен в Олимпиаду», — сказал Алиев в интервью РИА Новости.

По словам главы АМФР, в мире сформировался «такой тренд, что МОК борется за те виды спорта, которые вовлекают большое количество людей на массовом уровне». «Ведь это капитализация зрителей. Например, керлинг и прыжки с трамплина являются очень увлекательными видами спорта, но они не являются столь массовыми, как, допустим, мини-футбол», — отметил собеседник агентства.

«Олимпиада заинтересована в мощных видах спорта, где нет привязки к погодным условиям, и которые приковывают внимание большого количества людей. В этой связи отдельно хочется отметить высокую посещаемость мини-футбола на юношеских Играх, особенно на женских матчах», — заключил Алиев.

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