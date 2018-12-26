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15:05 (мск), источник: Р-Спорт

КПРФ обыграл «Синару» и вышел в полуфинал Кубка России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московский клуб КПРФ в овертайме обыграл екатеринбургскую «Синару» в ответном матче ¼ финала Кубка России по мини-футболу и вышел в следующую стадию турнира.

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Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась победой КПРФ со счетом 4:3.

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В основное время в составе КПРФ голы забили Андрей Понкратов (18-я минута), Артем Ниязов (41), Владимир Разуванов (45).

У «Синары» отличились Никита Фахрутдинов (6) и Валерий Демин (16, 48).

Победу КПРФ в овертайме принес Глеб Разоренов (53).

В первом матче, который прошел 22 декабря в Климовске, была зафиксирована ничья — 3:3.

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