КПРФ обыграл «Синару» и вышел в полуфинал Кубка России
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московский клуб КПРФ в овертайме обыграл екатеринбургскую «Синару» в ответном матче ¼ финала Кубка России по
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московский клуб КПРФ в овертайме обыграл екатеринбургскую «Синару» в ответном матче ¼ финала Кубка России по
Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась победой КПРФ со счетом 4:3.
В основное время в составе КПРФ голы забили Андрей Понкратов (18-я минута), Артем Ниязов (41), Владимир Разуванов (45).
У «Синары» отличились Никита Фахрутдинов (6) и Валерий Демин (16, 48).
Победу КПРФ в овертайме принес Глеб Разоренов (53).
В первом матче, который прошел 22 декабря в Климовске, была зафиксирована ничья — 3:3.