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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Тюмень» обыграла самарское «Динамо» в матче полуфинала КР по мини-футболу

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Тюмень» обыграла на выезде самарское «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Сергей Крыкун и Артем Антошкин, один мяч в свои ворота забил динамовец Алексей Лялин. У хозяев дубль оформил Владимир Саносян.

Ответный матч пройдет 16 февраля.

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