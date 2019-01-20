«Тюмень» обыграла самарское «Динамо» в матче полуфинала КР по мини-футболу

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей отличились Сергей Крыкун и Артем Антошкин, один мяч в свои ворота забил динамовец Алексей Лялин. У хозяев дубль оформил Владимир Саносян.