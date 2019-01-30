Минск принимает квалификацию чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Беларуси свой первый поединок в отборочной группе В проведет с командой Косово (начало в 20.30). 31 января белорусы сыграют с Андоррой (21.45), а 2 февраля завершат первый отборочный этап встречей с Норвегией (14.15). Все матчи белорусской сборной будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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Белорусская дружина готовилась к турниру в спорткомплексе «Ратомка», где успешно провела два контрольных матча. Сначала с сухим счетом 6:0 был разгромлен «Борисов-900», а затем в напряженной борьбе национальная сборная одолела микашевичский «Гранит» — 5:3.

По итогам завершающегося сбора тренерский штаб во главе с Андреем Толмачем утвердил официальную заявку на квалификацию ЧМ, в которую вошли 14 игроков:

вратари — Андрей Головнев («Лидсельмаш», Лида), Владимир Стремилов («БЧ», Гомель);.

полевые игроки — Александр Белый, Антон Гусаков (оба — «Витэн», Орша), Владимир Жигалко, Дмитрий Лось (оба — «Лидсельмаш», Лида), Олег Горбенко, Руслан Лазюк, Павел Раговик, Александр Ольшевский, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — «Столица», Минск), Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель), Дмитрий Шимановский («УВД-Динамо», Гродно).

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого состоятся в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп.