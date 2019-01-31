Белорусы победили на старте квалификации ЧМ по мини-футболу

В первом матче на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусы разгромили команду Косово со счетом 5:0.

Сегодня подопечные Андрея Толмача сыграют со сборной Андорры, уступившей накануне норвежцам 3:5.

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого состоятся в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп.