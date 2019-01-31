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11:02 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили на старте квалификации ЧМ по мини-футболу

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу успешно стартовала в квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусы разгромили команду Косово со счетом 5:0.

Сегодня подопечные Андрея Толмача сыграют со сборной Андорры, уступившей накануне норвежцам 3:5.

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого состоятся в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Финальный этап чемпионата планеты по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.

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