Белорусы победили на старте квалификации ЧМ по мини-футболу
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
В первом матче на паркете минского дворца спорта «Уручье» белорусы разгромили команду Косово со счетом 5:0.
Сегодня подопечные Андрея Толмача сыграют со сборной Андорры, уступившей накануне норвежцам 3:5.
В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого состоятся в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп.
Финальный этап чемпионата планеты по