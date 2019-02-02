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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Беркут» и «Корпорация АСИ» возглавляют свои конференции Высшей лиги

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Грозненский мини-футбольный клуб «Беркут» и кемеровская «Корпорация АСИ» остаются лидерами в конференциях «Запад» и «Восток» Высшей лиги.

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По итогам 16 туров на «Западе» команда из Грозного набрала 45 очков. Вторую строчку в турнирной таблице удерживает уфимская «АЛГА», в активе которой 39 очков. Мирнинский «Алмаз-АЛРОСА» расположился на третьем месте с 38 баллами. Столичный клуб КПРФ-2 идет четвертым, имея на четыре очка меньше. Пятерку замыкает нижегородский «Оргхим», набравший 27 очков.

В споре бомбардиров лидирует футболист «Беркута» Максим Герасимов, который забил 24 мяча. Его ближайшим преследователем с 21 голом является Максим Серебряков («Оргхим»). Тройку замкнул еще один представитель грозненцев Янник, отличившийся 18 раз.

Кемеровская «Корпорация АСИ», добившись максимально возможного результата в 6-м туре конференции «Восток», сохранила отрыв от ближайшего преследователя — екатеринбургского ЗИКа. Команда Алексея Кудлая набрала 49 очков, ее ближайший преследователь — на пять меньше.

В тройке также расположилась «Синара-ВИЗ-Д» (41 очко), новокузнецкий «СибТранзит» и сургутский «Нефтяник-БЛиК-д» делят четвертое место, обе команды имеют в активе по 36 баллов. Забивший 23 гола Александр Мирошниченко из «Южного Урала» является лучшим бомбардиром Восточной конференции. Вторым является футболист «Факела» Денис Мустафин (18), третьим — Адалат Хейруллаев («Нефтяник-БЛиК-д»), сумевший поразить ворота соперников 17 раз.

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