«Беркут» и «Корпорация АСИ» возглавляют свои конференции Высшей лиги

По итогам 16 туров на «Западе» команда из Грозного набрала 45 очков. Вторую строчку в турнирной таблице удерживает уфимская «АЛГА», в активе которой 39 очков. Мирнинский «Алмаз-АЛРОСА» расположился на третьем месте с 38 баллами. Столичный клуб КПРФ-2 идет четвертым, имея на четыре очка меньше. Пятерку замыкает нижегородский «Оргхим», набравший 27 очков.

В споре бомбардиров лидирует футболист «Беркута» Максим Герасимов, который забил 24 мяча. Его ближайшим преследователем с 21 голом является Максим Серебряков («Оргхим»). Тройку замкнул еще один представитель грозненцев Янник, отличившийся 18 раз.

Кемеровская «Корпорация АСИ», добившись максимально возможного результата в 6-м туре конференции «Восток», сохранила отрыв от ближайшего преследователя — екатеринбургского ЗИКа. Команда Алексея Кудлая набрала 49 очков, ее ближайший преследователь — на пять меньше.