Сборная Казахстана по футзалу не смогла во второй раз обыграть Хорватию
Сборная Казахстана по футзалу провела второй товарищеский матч с Хорватией, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу провела второй товарищеский матч с Хорватией, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 1 февраля, в спорткомплексе «Зенит» в Алматы и завершилась со счетом 0:0.
Днем ранее сборная Казахстана в алматинском дворце спорта имени Балуан Шолака обыграла Хорватию со счетом 2:1.
Эти матчи стали для сборной Казахстана этапом подготовки квалификации к чемпионату мира-2020.
Отборочные игры команда Кака проведет с 22 по 27 октября в Румынии.