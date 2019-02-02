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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу не смогла во второй раз обыграть Хорватию

Сборная Казахстана по футзалу провела второй товарищеский матч с Хорватией, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 1 февраля, в спорткомплексе «Зенит» в Алматы и завершилась со счетом 0:0.

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Днем ранее сборная Казахстана в алматинском дворце спорта имени Балуан Шолака обыграла Хорватию со счетом 2:1.

Эти матчи стали для сборной Казахстана этапом подготовки квалификации к чемпионату мира-2020.

Отборочные игры команда Кака проведет с 22 по 27 октября в Румынии.

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