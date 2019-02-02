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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы разгромили норвежцев и вышли в финальный раунд квалификации ЧМ по мини-футболу

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу победно завершила предварительный квалификационный раунд чемпионата мира — 2020, который сегодня финишировал в минском дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В заключительном матче отборочной группы В белорусы уверенно обыграли команду Норвегии со счетом 7:1. Первый тайм хозяева выиграли с минимальным перевесом 2:1, а после перерыва еще 5 раз поразили ворота норвежцев.

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До этого подопечные Андрея Толмача обыграли соперников из Косово и Андорры с одинаковым результатом 5:0.

В другом сегодняшнем поединке команда Косово оказалась сильнее андоррцев — 5:3 — и вместе с белорусской дружиной вышла в основной раунд отбора на ЧМ-2020.

Итоговое положение: Беларусь — 9 очков (разница мячей — 17−1), Косово — 6 (10−9), Норвегия — 3 (7−15), Андорра — 0 (6−15).

На следующем квалификационном этапе сборная Беларуси в конце октября в Италии сыграет в квартете 4 вместе с хозяевами — итальянцами и венграми. Последний соперник белорусов определится сегодня вечером в латвийской Елгаве после заключительных матчей команд группы А: Кипр — Гибралтар, Англия — Латвия. После двух туров положение в группе А: Англия — 6 очков (9−5), Латвия — 4 (9−0), Кипр — 1 (4−5), Гибралтар — 0 (1−13).

Финальный этап чемпионата планеты по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.

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