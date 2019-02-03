Мини-футбол. Сборная Беларуси в основном раунде ЧМ!
Сборная Беларуси, одержав три крупные победы в предварительном раунде, завоевала путевку в основной раунд. А могло ли быть иначе?
Сборная Беларуси, одержав три крупные победы в предварительном раунде, завоевала путевку в основной раунд. А могло ли быть иначе?
Иначе быть могло. Но лишь в шедеврах братьев Стругацких. Все стало ясно (и не только мне) в первом тайме матча Норвегии и Андорры — соперники даже в нашей высшей лиге едва ли претендовали бы на выход в
Назавтра игра была еще более неоднозначной. Да, за первый тайм отгрузили андоррцам полдесятка мячей. Но когда на авансцену вышли запасные, то дело стало колом. Гусаков, Белый, Лось, Шимановский за два матча не внесли ничего нового и интересного. Даже Андорре этот квартет не забил ни разу!
От норвежцев хоть и пропустили единственный гол в минском «квалифае», но и забили побольше — 7 голов. В этом матче отличились шесть футболистов, в том числе и резервисты. Может быть, команда оказалась более раскрепощенной после того, как стало известно, что первое место никуда не уйдет?
Что касается статистики, суммарные данные следующие: 17:1 по голам, 42:22 по ударам в створ ворот. Реализация составила чуть более 40 процентов — результат довольно высок.
Тем не менее, понять, что из себя представляет Национальная сборная Беларуси по
Что ж, три «спарринга» (иначе их и не назовешь) с командами из второй сотни рейтинга прошли на ура. Теперь держим путь в Италию. Кроме хозяев за две путевки в элитный раунд будем сражаться с Венгрией и Латвией. В основном раунде играем с 22 по 27 сентября нынешнего года.
Предварительный раунд
Группа «А»
30.01. Беларусь — Косово — 5:0. Норвегия — Андорра — 5:3.
31.01. Беларусь — Андорра — 5:0. Косово — Норвегия — 5:1.
2.02. Андорра — Косово — 3:5. Норвегия — Беларусь — 1:7.
Итоговая таблица. 1. Беларусь — 9 очков. 2. Косово — 6 очков. 3. Норвегия — 3 очка. 4. Андорра — 0 очков.
Александр КАНАНОВИЧ, Алексей СЕВЕРИН (фото)