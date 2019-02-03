Англичане стали соперниками белорусов в квалификации ЧМ по мини-футболу
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники основного квалификационного этапа чемпионата мира по
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники основного квалификационного этапа чемпионата мира по
Последним оппонентом сборной Беларуси в 4-й группе будет команда Англии, которая заняла второе место в предварительной группе А. В конце октября в Италии подопечные Андрея Толмача, кроме англичан, встретятся с итальянцами и венграми.
Составы остальных групп основного раунда:
1 — Испания, Польша, Грузия, Финляндия.
2 — Украина, Словения, Косово, 1-я команда предварительной группы С.
3 — Словакия, Черногория, Молдова, Азербайджан.
5 — Нидерланды, Румыния, Казахстан, 2-я команда предварительной группы С.
6 — Франция, Бельгия, Швейцария, Сербия.
7 — Швеция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Россия.
8 — Германия, Чехия, Латвия, Германия.
Турнир в предварительной группе С завершится сегодня вечером, там на два первых места претендуют сборные Македонии и Албании.
В элитный раунд отборочного турнира выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. В нем 16 сборных будут разделены на 4 группы, матчи в которых пройдут в