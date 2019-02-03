Англичане стали соперниками белорусов в квалификации ЧМ по мини-футболу

Последним оппонентом сборной Беларуси в 4-й группе будет команда Англии, которая заняла второе место в предварительной группе А. В конце октября в Италии подопечные Андрея Толмача, кроме англичан, встретятся с итальянцами и венграми.

Турнир в предварительной группе С завершится сегодня вечером, там на два первых места претендуют сборные Македонии и Албании.