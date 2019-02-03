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13:37 (мск), источник: БЕЛТА

Англичане стали соперниками белорусов в квалификации ЧМ по мини-футболу

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники основного квалификационного этапа чемпионата мира по мини-футболу 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Последним оппонентом сборной Беларуси в 4-й группе будет команда Англии, которая заняла второе место в предварительной группе А. В конце октября в Италии подопечные Андрея Толмача, кроме англичан, встретятся с итальянцами и венграми.

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Составы остальных групп основного раунда:

1 — Испания, Польша, Грузия, Финляндия.

2 — Украина, Словения, Косово, 1-я команда предварительной группы С.

3 — Словакия, Черногория, Молдова, Азербайджан.

5 — Нидерланды, Румыния, Казахстан, 2-я команда предварительной группы С.

6 — Франция, Бельгия, Швейцария, Сербия.

7 — Швеция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Россия.

8 — Германия, Чехия, Латвия, Германия.

Турнир в предварительной группе С завершится сегодня вечером, там на два первых места претендуют сборные Македонии и Албании.

В элитный раунд отборочного турнира выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов. В нем 16 сборных будут разделены на 4 группы, матчи в которых пройдут в январе-феврале 2020 года. Стыковые встречи за 6 европейских путевок в финальную стадию мирового первенства состоятся в апреле. Сам турнир с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, которая свободна от квалификационных игр.

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