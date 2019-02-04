Назван состав женской сборной России по мини-футболу к «Финалу четырех» ЧЕ
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по
«Финал четырех» чемпионата Европы пройдет с 15 по 17 февраля в Португалии. В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Испании, а сборная Португалии встретится с командой Украины.
Тренировочный сбор российской команды будет проходить в Москве в спорткомплексе ЦСКА. Полностью состав сборной выглядит так:
вратари — Анастасия Иванова («Аврора» Санкт-Петербург), Ирина Назарова («Снежана-Котельники» Московская область), Мария Сурнина («Лагуна-УОР» Пенза);.
полевые игроки — Оксана Алемайкина, Мария Крупина, Ксения Олькова, Ирина Родькина, Александра Чернова (все — «Лагуна-УОР» Пенза), Залия Газимова (УрФУ Екатеринбург), Анастасия Дурандина, Виктория Лебедева, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова, Мария Филисова (все — «Аврора» Санкт-Петербург), Дина Данилова («МосПолитех» Москва), Татьяна Коржова («Снежана-Котельники» Московская область), Александра Самородова («Запсибколледж» Тюмень).