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13:43 (мск), источник: Р-Спорт

Назван состав женской сборной России по мини-футболу к «Финалу четырех» ЧЕ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по мини-футболу во главе с Евгением Кузьминым объявил состав команды для прохождения подготовительного сбора перед выступлением в «Финале четырех» дебютного официального чемпионата Европы, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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«Финал четырех» чемпионата Европы пройдет с 15 по 17 февраля в Португалии. В полуфинале турнира сборная России сыграет с командой Испании, а сборная Португалии встретится с командой Украины.

Тренировочный сбор российской команды будет проходить в Москве в спорткомплексе ЦСКА. Полностью состав сборной выглядит так:

вратари — Анастасия Иванова («Аврора» Санкт-Петербург), Ирина Назарова («Снежана-Котельники» Московская область), Мария Сурнина («Лагуна-УОР» Пенза);.

полевые игроки — Оксана Алемайкина, Мария Крупина, Ксения Олькова, Ирина Родькина, Александра Чернова (все — «Лагуна-УОР» Пенза), Залия Газимова (УрФУ Екатеринбург), Анастасия Дурандина, Виктория Лебедева, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова, Мария Филисова (все — «Аврора» Санкт-Петербург), Дина Данилова («МосПолитех» Москва), Татьяна Коржова («Снежана-Котельники» Московская область), Александра Самородова («Запсибколледж» Тюмень).

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