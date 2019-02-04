Назван состав женской сборной России по мини-футболу к «Финалу четырех» ЧЕ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тренерский штаб женской сборной России по мини-футболу во главе с Евгением Кузьминым объявил состав команды для прохождения подготовительного сбора перед выступлением в «Финале четырех» дебютного официального чемпионата Европы, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).