Футзальный «Кайрат» подтвердил переход игрока сборной Казахстана в «Спортинг»

«К сожалению, это действительно правда. Он подписал предварительный контракт, есть детали, которые склонили чашу весов в сторону “Спортинга”. Но мы хорошо поговорили с ним, он готов сыграть с максимальной мотивацией в Финале ЛЧ. Мы ждем от него прекрасной игры, и я предполагаю, что он будет одним из лучших на этом турнире. И надо сказать, существует тенденция: многие игроки, выросшие в “Кайрате”, пришедшие к нам еще малоизвестными, продукты нашей селекции — все они вскоре переходили в большие клубы. Мы гордимся этим фактом и продолжаем работу, теперь наступает время казахстанских игроков заявить о себе,» — сказал Оразбеков.