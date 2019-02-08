Футзальный «Кайрат» подтвердил переход игрока сборной Казахстана в «Спортинг»
Президент футзального «Кайрата» в интервью официальному сайту клуба рассказал о переходе нападающего Тайнана в португальский «Спортинг» после завершения нынешнего сезона.
Президент футзального «Кайрата» в интервью официальному сайту клуба рассказал о переходе нападающего Тайнана в португальский «Спортинг» после завершения нынешнего сезона.
В команде из Лиссабона уже выступает другой игрок сборной Казахстана — Лео, ранее также защищавший цвета «Кайрата».
«К сожалению, это действительно правда. Он подписал предварительный контракт, есть детали, которые склонили чашу весов в сторону “Спортинга”. Но мы хорошо поговорили с ним, он готов сыграть с максимальной мотивацией в Финале ЛЧ. Мы ждем от него прекрасной игры, и я предполагаю, что он будет одним из лучших на этом турнире. И надо сказать, существует тенденция: многие игроки, выросшие в “Кайрате”, пришедшие к нам еще малоизвестными, продукты нашей селекции — все они вскоре переходили в большие клубы. Мы гордимся этим фактом и продолжаем работу, теперь наступает время казахстанских игроков заявить о себе,» — сказал Оразбеков.
Отметим, что бразилец Тайнан проводит второй сезон в «Кайрате», но выступает за сборную Казахстана, которой помог дойти до полуфинала Евро-2016. Сам игрок по итогам турнира вошел в символическую сборную УЕФА.
Напомним, что 26 апреля «Кайрат» сыграет с испанской «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов на «Алматы Арене», а в другой паре путевку в финал будут оспаривать испанский «Интер» и португальский «Спортинг». Финал запланирован на 28 апреля.
Алибек Кабенов .