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16:45 (мск), источник: Р-Спорт

Гендиректор мини-футбольного клуба получил 2 года условно за мошенничество

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Гендиректор петербургского мини-футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирзоян осуждён в четверг на два года условно за получение субсидий почти на 7 миллионов рублей на форму для вымышленных игроков, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

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Ранее сообщалось, что в марте 2018 года в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере полицейские задержали Мирзояна и руководителя фирмы «Нормарус» Сергея Каковского. Мирзояна тогда поместили под домашний арест, Каковского — в СИЗО. Первоначально оба фигуранта вину не признавали, но затем пошли на сделку со следствием и дали признательные показания.

«Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание: Мирзояну в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Каковскому в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.

По данным ОПС, обвиняемые в 2016 году получили субсидии в размере более 6,7 миллиона рублей от городского комитета по физкультуре и спорту якобы на покупку спортивной экипировки, инвентаря и оборудования у ООО «Нормарус», но распорядились ими по своему усмотрению.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах тогда сообщал, что по документам товары предназначались для футболистов, которые не состоят в «Политехе». При этом, по словам источника, выделенной суммы хватило бы на покупку каждому из 50 членов клуба 7−10 комплектов «самой элитной» зимней и летней формы.

«Политех» выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России по мини-футболу — суперлиге.

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