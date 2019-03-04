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15:28 (мск), источник: Prosports.kz

Кака и Аскар Абильдаев с рабочим визитом посетили Мангистаускую область

Директор Департамента футзала КФФ Аскар Абильдаев и главный тренер Национальной сборной Казахстана по футзалу Паулу Рикардо Кака с рабочим визитом посетили Мангистаускую область, передает Prosports.kz со ссылкой на Kff.kz.

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Источник: Prosports.kz

В ходе поездки представители Казахстанской Федерации футбола встретились с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым. На встрече с главой региона был затронут ряд вопросов, а также обсуждены перспективы развития футзала.

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Мангистауская область славится сильным внутренним чемпионатом — в регионе существует четыре футзальных лиг, в которых выступают несколько десятков команд. Клубы заявляют в свои составы легионеров из ближнего зарубежья, что делает соревнования более конкурентоспособными.

Регион выделяется своими талантливыми воспитанниками. В разные годы в сборную Казахстана по футзалу вызов получали сразу несколько игроков из Мангистауской области. Среди них Болат Ережепов, Андрей Маляров, Вячеслав Кузин, Серик Баймукашев, Максат Изтаев и Ермухамад Балгабаев, которые в 1999 году в составе сборной Казахстана становились бронзовыми призерами Чемпионата Азии. Есть и более молодое поколение сильных исполнителей: это Ерлан Каракулов, Сундеткали Мамаев, Нурым Кенжебаев и Динмухамбет Сулейменов, являющийся действующим капитаном нашей национальной команды.

Весьма печально, что сейчас Мангистауская область, где любят и развивают футзал, не имеет представителя в Чемпионате РК. Однако, после встречи с представителями КФФ, глава региона Ералы Тугжанов подтвердил создание команды для участия в Чемпионате в сезоне 2019−2020 гг..

Казахстанская Федерация футбола благодарит Акима Мангистауской области Ералы Тугжанова за поддержку в развитии футбола и футзала в регионе.

Текенов Агзам

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