КПРФ победил «Ухту» в матче чемпионата России
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московский клуб КПРФ обыграл «Ухту» в матче 14-го тура чемпионата России по
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московский клуб КПРФ обыграл «Ухту» в матче 14-го тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась со счетом 5:0 в пользу КПРФ. Голы забили Денис Бурков (9-я минута), Янар Асадов (17, 32), Андрей Понкратов (24) и Владимир Разуванов (28).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Динамо-Самара» — БЛиК (Нефтеюганск) — 13:4,
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3,
«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 3:2.