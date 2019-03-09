Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д0
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург0
Герта0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА1
Рубин0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас1
Брайтон & Хоув2
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес1
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов4
Енисей0
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Все события
Фоторепортажи
7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
16:47 (мск), источник: Р-Спорт

КПРФ победил «Ухту» в матче чемпионата России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московский клуб КПРФ обыграл «Ухту» в матче 14-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась со счетом 5:0 в пользу КПРФ. Голы забили Денис Бурков (9-я минута), Янар Асадов (17, 32), Андрей Понкратов (24) и Владимир Разуванов (28).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Динамо-Самара» — БЛиК (Нефтеюганск) — 13:4,

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:3,

«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 3:2.

 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе
Источник: Гвардиола займет пост главного тренера «Ювентуса»
«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова
Российские фигуристы выиграли два золота на Универсиаде
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь