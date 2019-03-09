КПРФ победил «Ухту» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась со счетом 5:0 в пользу КПРФ. Голы забили Денис Бурков (9-я минута), Янар Асадов (17, 32), Андрей Понкратов (24) и Владимир Разуванов (28).