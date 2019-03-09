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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по мини-футболу победила команду Ирана

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Женская сборная России по мини-футболу нанесла поражение команде Ирана во втором из двух товарищеских матчей.

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Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась победой россиянок со счетом 2:1. Счет на 7-й минуте открыла лидер иранок Карими. Россиянки сравняли счет благодаря точному удару Виктории Лебедевой на 36-й минуте. И тут же последовал автогол иранок.

В первой игре, которая прошла в пятницу, победу со счетом 3:2 одержали футболистки сборной Ирана.

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