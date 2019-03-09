Женская сборная России по мини-футболу победила команду Ирана

Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась победой россиянок со счетом 2:1. Счет на 7-й минуте открыла лидер иранок Карими. Россиянки сравняли счет благодаря точному удару Виктории Лебедевой на 36-й минуте. И тут же последовал автогол иранок.