Женская сборная России по мини-футболу победила команду Ирана
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Женская сборная России по
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Женская сборная России по
Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась победой россиянок со счетом 2:1. Счет на 7-й минуте открыла лидер иранок Карими. Россиянки сравняли счет благодаря точному удару Виктории Лебедевой на 36-й минуте. И тут же последовал автогол иранок.
В первой игре, которая прошла в пятницу, победу со счетом 3:2 одержали футболистки сборной Ирана.