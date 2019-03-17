Футзальный «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана и добыл путевку в Лигу чемпионов

В 24-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» встречался с «Аятом», который являлся главным конкурентом в борьбе за золотые медали.

«Уже на первой минуте счет открыл Диего, плотно пробив в дальний угол. Через некоторое время хозяева увеличили отрыв — Ранжел искусно завершил комбинацию. На 16-минуте иранский форвард Хоссейн Тайеби довел счет до разгромного, не оставив шансов на спасение Александру Гурову. До перерыва «Кайрат» успел забить ещё один мяч, Ранжел прошил вратаря дальним ударом.

Вторая половина игры стартовала с очередного взятия ворот. В составе алматинцев отличился воспитанник академии клуба Бекзат Рахимтаев. Вскоре «Аяту» удалось отквитать один мяч, но это практически не отразилось на характере игры, «Кайрат» уверенно завершил матч с необходимым результатом, — говорится в сообщении.

Таким образом «Кайрат» создал недосягаемый задел перед «Аятом» в 15 очков за четыре тура до финиша сезона и обеспечил себе первое место в турнирной таблице.

В этом сезоне алматинцы одержали 22 победы в 22 играх, набрав 66 очков.