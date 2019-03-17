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19:40 (мск), источник: Prosports.kz

Кака: Мы рады, что выполнили задачу, выиграли титул

Главный тренер АФК «Кайрат» Пауло Рикардо Кака ответил на вопросы клубной пресс-службы после завоевания первого чемпионства в Казахстане, передает Prosports.kz.

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— Кака, перед сезоном вы ставили задачу выиграть чемпионат досрочно?

— Изначально я не мог ставить такую цель, поскольку еще не так хорошо был осведомлен об уровне лиги. Но после первого круга мы поняли, что можем досрочно завоевать титул и честно говоря настраивались решить все вопросы именно 17 марта. Мы рады, что выполнили задачу, выиграли титул. Ранее моя команда дважды побеждала в чемпионате России, теперь нам удалось взять золото в Казахстане — это приятно.

— Что вас особенно порадовало в этом чемпионате? Может быть молодые игроки, которых вы внедрили в состав в нынешнем сезоне?

— Да, именно этот момент является одним из ключевых. Действительно, выиграть титул, когда ты строишь команду и еще попутно воспитываешь молодых ребят, наших воспитанников, предоставляя им шанс и чувствуешь, что есть перспектива — это особенно приятно. Тот же Бекзат Рахимтаев играл даже против таких команд, как «Актобе» и «Аят», и команде из Рудного он сумел забить.

— Теперь «Кайрат» полностью сосредоточен на подготовке к Лиге чемпионов?

— Да, остается около 40 дней, для нас это главная цель. В период подготовки у нас будут товарищеские матчи, российский клуб «Норильский Никель» готов приехать к нам, игры должны пройти в середине апреля. Кроме того, мы ведем переговоры с еще одной командой по поводу контрольной встречи, но пока я не могу раскрыть деталей.

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