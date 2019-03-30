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19:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо-Самара» победило «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Динамо-Самара» одержало победу над «Ухтой» во втором матче 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Артур Мелконян (6-я и 50-я минуты) и Андрей Заболонков (10). У проигравших отличился Денис Поваров (50).

Московский клуб КПРФ обыграл екатеринбургскую «Синару» — 4:3.

«Новая генерация» из Сыктывкара сыграла вничью с новосибирским «Сибиряком» — 5:5.

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