Юношеская сборная России по мини-футболу отобралась на чемпионат Европы
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по
Российская команда в заключительном матче отборочной группы 6 в Щелково победила команду Чехии со счетом 7:0. Голы забили Камиль Герейханов (7-я минута), Максим Окулов (11), Владислав Головачев (15 и 29), Данил Карпюк (16), Павел Карпов (19) и Денис Титков (31).
Сборная России выиграла все три матча в группе и квалифицировалась на первый чемпионат Европы по