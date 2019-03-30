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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Юношеская сборная России по мини-футболу отобралась на чемпионат Европы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по мини-футболу (игроки не старше 19 лет) забронировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы.

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Российская команда в заключительном матче отборочной группы 6 в Щелково победила команду Чехии со счетом 7:0. Голы забили Камиль Герейханов (7-я минута), Максим Окулов (11), Владислав Головачев (15 и 29), Данил Карпюк (16), Павел Карпов (19) и Денис Титков (31).

Сборная России выиграла все три матча в группе и квалифицировалась на первый чемпионат Европы по мини-футболу в этой возрастной категории. Турнир с участием восьми команд пройдет 8—14 сентября в Риге. В финальной стадии будут созданы два группы по четыре команды. Две лучшие команды в каждой группе выйдут в полуфинал,

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