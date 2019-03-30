Юношеская сборная России по мини-футболу отобралась на чемпионат Европы

Сборная России выиграла все три матча в группе и квалифицировалась на первый чемпионат Европы по мини-футболу в этой возрастной категории. Турнир с участием восьми команд пройдет 8—14 сентября в Риге. В финальной стадии будут созданы два группы по четыре команды. Две лучшие команды в каждой группе выйдут в полуфинал,