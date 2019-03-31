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14:56 (мск), источник: ТАСС

Россия планирует принять юношеский чемпионат Европы по мини-футболу в 2021 году

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет) по мини-футболу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

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Ближайший чемпионат Европы для игроков не старше 19 лет пройдет с 8 по 14 сентября в Риге.

«Мы уже обсуждали вопрос о проведении турниров по мини- футболу в России с новым президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, — сказал Алиев. — Он, как человек масштабный, понимает, что нужно в Россию привозить крупные турниры, и мы планируем подавать заявку на проведение следующего чемпионата Европы до 19 лет, который состоится в 2021 году. Сегодня мы уже обсуждаем этот вопрос с такими городами, как Екатеринбург, Тюмень и Нижний Новгород, которые держим в расширенном списке для подачи заявки на проведение турнира. Там есть инфраструктура и подготовлена публика для приема таких крупных мероприятий».

«Москва сегодня перенасыщена огромным количеством крупных событий культурного и спортивного плана. Конечно, на нашу сборную в Москве придут, а вот на игры других команд будет сложно собрать полные трибуны. В регионах эта проблема решается очень быстро, потому что там не так много мероприятий, и, например, на матче Франция — Испания в тех же городах будет много зрителей, которые хотят просто понаслаждаться этим процессом», — добавил Алиев.

Ближайший чемпионат Европы по мини-футболу среди национальных сборных пройдет в 2020 году, отборочные матчи будут проходить по новой системе. «Мы уже знаем точно, что отбор на основной чемпионат Европы пройдет по новой системе — игры будут дома и на выезде, поэтому мы будем вынуждены принять ряд квалификационных игр в России. Постараемся их провести в разных городах, как это делает сборная по большому футболу, играя в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани и других городах. Мы будем также проводить матчи в заинтересованных городах, где активно развивается мини- футбол», — отметил Алиев.

«Часто журналисты спрашивают, почему нам не дают такие турниры, все-таки, хоть Россия и относится к Европе, это крайняя точка в Восточной Европе, и наша страна настолько велика, что европейские команды не совсем заинтересованы играть [здесь] много турниров, а УЕФА часто спрашивает мнение этих сборных. Тем же португальцам необходимо самим пролететь всю Европу, а потом еще и пол-России, допустим, до Екатеринбурга. Получится, что время в пути составит порядка восьми часов минимум, для них это несопоставимо, потому что по Европе они летают по два часа максимум. Сложности в проведении этих турниров в России связаны именно с учетом наших географических широт, и европейцы не всегда с удовольствием едут в нашу страну на официальные турниры, даже когда мы их приглашаем», — заключил Алиев.

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