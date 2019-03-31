Как АФК «Кайрат» проявит себя в Лиге чемпионов?

Источник: Prosports.kz

В апреле 2019 года на «Алматы Арене» в Финале четырех сыграют «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Испания), «Барса» (Испания) и АФК «Кайрат» (Казахстан).

Напомним, что турнир пройдет в формате двух полуфиналов, по результатам которых определятся две команды, разыгрывающие между собой кубок в очной встрече.

Действующий обладатель «Интер» приедет в Алматы в качестве фаворита — также у испанцев есть реальный шанс выиграть крупнейший турнир по футзалу три раза подряд. Такого в истории соревнования с момента основания в 1984 году еще не было.

В предыдущих выпусках мы в деталях разобрали всех участников соревнования, которое пройдет в южной столице Казахстана. Теперь настало время поговорить о хозяевах Финала четырех — АФК «Кайрат».

«Кайрат» (Алматы, Казахстан)

Достижения клуба

Чемпион Казахстана: 1995/96, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

Обладатель Кубка Казахстана: 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012, 2013, 2014, 2018.

Обладатель Кубка УЕФА: 2012/13, 2014/2015.

Обладатель Суперкубка мира: 2014.

Обладатель Кубка Еременко: 2014, 2016, 2017, 2018.

Источник: Prosports.kz

История

«Кайрат» — самый «молодой» участник предстоящего Финала четырех.

Клуб был основан в 1995 году под названием «Кайнур». Алматинцы не теряли времени зря и сразу же начали преуспевать в мини-футболе. Зимой 1996 года команда выиграла первенство страны.

Далее в истории клуба возникла первая и пока единственная трофейная засуха по отношению к чемпионату Казахстана. «Кайнур» неплохо выступал в Кубке — финалисты 1997 года, полуфиналисты 1998 года и наконец — обладатели Кубка 1999 и 2000 годов.

Однако успехи в чемпионате РК пришли к нему только после переименования в «Кайрат» в сезоне 2003/04 — самое интересное то, что с того времени никто в Казахстане не может отнять у алматинцев «футзальную корону». На прошлой неделе команда выиграла чемпионат страны в 16-й раз кряду.

Переломным моментом для нее стало грамотное привлечение бразильских легионеров, которые пополняли команду и в дальнейшем. Часто селекционеры попадали в цель. Подписывая «ноунеймов», за пару лет клуб делал их суперзвездами. Так, экс-кайратовец Лео Сантана теперь выступает за «Барсу», Лео Жарагуа — в лиссабонском «Спортинге», а вратарь Густаво украсил чемпионат России и сборную этой страны.

Также клуб предпочел практику назначения бразильских тренеров: Пауло Аугусто, Файсал Сааб, Жозе Алесио, Барбоза, Какау, ныне Кака.

Дебютное участие в Финале четырех для «Кайрата» пришлось на сезон 2005/2006 — тут алматинцы начали не так мощно, вылетев в полуфинале от московского «Динамо».

Первый международный успех к «Кайрату» пришел в 2013 году — тогда свежая, интересная команда Какау (который только начинал свой путь в Алматы) одолела в Тбилиси все то же московское «Динамо» в финале и принесла Казахстану первый международный трофей в футзале.

«Во всей Европе никто не верил, что мы станем чемпионами, теперь все о нас говорят. Европа долго не могла принять, что она проиграла Казахстану», — эти слова Какау после победы уже успели стать легендарными.

Уже через год «Кайрат» снова поднял трофей над головой. Финальный матч 2015 года против «Барселоны» (3:2) в Лиссабоне можно смело назвать одной из лучших игр в истории футзала. Драма, страсти, великолепная атмосфера — в том матче было все.

Источник: Prosports.kz

Состав

Понятно, что главным «оружием» в составе алматинцев до сих пор является вратарь Игита.

Фанатам футзала о его сильных сторонах рассказывать не нужно, но если вы только начинаете интересоваться мини-футболом, то стиль игры Игиты вам очень понравится.

Голкипер при поддержке на тот момент тренера «Кайрата» Какау привнес в мини-футбол новую «фишку». При владении команды мячом он выходит далеко на площадку и становится разыгрывающим полевым игроком. Получается игра 5 против 4, что приносит численное преимущество в нападении, причем Игита обладает хорошим ударом и часто забивает голы с игры.

Игрок сборной Казахстана придавал «Кайрату» изюминку — во многом благодаря неожиданным действиям Игиты алматинцам удалось дважды завоевывать Кубок УЕФА.

Совсем недавно бразилец в очередной раз стал «Вратарем года», что еще раз говорит о его высоком классе. Он рекордсмен в этой номинации наравне с итальянцем Стефаном Маммарелла.

Состав «Кайрата» хоть и не усилился «большими» приобретениями, но не стал от этого слабее. Наоборот, сейчас у алматинцев вычерчивается новый стиль игры, а также в команде играют молодые казахстанцы вроде Биржана Оразова и Даурена Турсагулова. Для них первый турнир такого уровня, к тому же на глазах родной публики, должен стать чем-то особенным, поэтому не удивляйтесь, если именно они будут главными звездами Финала четырех.

Главный тренер

После того, как бессменный тренер «Кайрата» Какау покинул клуб, было понятно, что найти ему подходящую замену будет трудно.

Однако другой бразильский специалист, Кака, пока неплохо справляется — команда подходит к важнейшему турниру в боевой готовности, не проиграв ни одного матча ЛЧ.

Источник: Prosports.kz

Его работу также высоко оценил президент клуба Кайрат Оразбеков:

«Хочу заметить, что сейчас здорово работает весь наш тренерский состав, во главе с Кака и его ассистентом Сергеем Коридзе. Считаю их одной из лучших тренерских связок за всю историю АФК “Кайрат”. Думаю, через два-три года лучшие команды мира встанут в очередь за этим прекрасным тренерским дуэтом. Также по нашей команде хочу сказать, что она начинает приобретать новый фирменный стиль игры. Радует, что новобранцы “Кайрата” органично влились в состав и сохранили особенности и, самое главное, кайратовский дух, который нашему клубу всегда был присущ. Хочется отметить всех наших игроков, всю команду. У меня нет сомнений, в финале мы достойно встретим всех наших звездных, именитых коллег».

Понятно, что главным тестом для Кака будет именно предстоящий Финал четырех — уже на своей первой пресс-конференции он говорил о том, как сильно жаждет вернуть трофей в Алматы.

Шансы команды

Бог любит троицу? Будем надеяться, так как для «Кайрата» это третий домашний Финал четырех, который может принести клубу третий международный трофей. Конечно же, цифры не будут иметь никакого значения на поле, но совпадение интересное, согласитесь.

Если же быть объективным, то у «Кайрата» как минимум есть все шансы выйти в финал — об этом свидетельствует история встреч между алматинцами и их соперниками в полуфинале — «Барсой».

Команды пересекались ранее в розыгрыше 2013 года. Испанцы были явными фаворитами до начала игры, но уступили в полуфинале со счетом 4:5. Далее «Кайрат», как мы уже писали ранее, обыграл московское «Динамо» и завоевал трофей. Спустя два года представители испанцев снова оступились на «Кайрате», на этот раз в финале.

А если заглянуть вперед и помечтать, то нет никаких реальных причин предполагать, что «Кайрат» не сможет выиграть предстоящую Лигу чемпионов. У команды нет слабых мест, игроки сочетают в себе сплав молодости и опыта, а поддержка домашних трибун — это фактор, который сложно переоценить.