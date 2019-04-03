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09:02 (мск), источник: ТАСС

Сборную Пакистана по мини-футболу депортировали из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Аргентины депортировали игроков сборной Пакистана по мини-футболу, которые прибыли в южноамериканскую республику для участия в чемпионате мира под эгидой Международной ассоциации футзала (AMF). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Конфедерации Аргентины по мини-футболу (CAFS).

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«Семь членов команды были задержаны в Дубае, остальных игроков сборной депортировали после прибытия в аэропорт Эсейсы. Причиной стал отказ МИДа в выдаче виз футболистам, вызванный вопросом национальной безопасности», — говорится в заявлении.

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Так как о невозможности участия сборной Пакистана в турнире стало известно меньше чем за двое суток до его старта, то представители другой страны не смогли занять место команды. Ранее сборная Канады отказалась от участия в турнире, вместо нее выступает команда США.

AMF не признана со стороны Международной федерации футбола (FIFA), которая один раз в четыре года проводит свое мировое первенство.

Чемпионат мира по мини-футболу от AMF стартовал в аргентинской провинции Мисьонес 31 марта. Завершится турнир, в котором принимают участие 16 сборных, 7 апреля.

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