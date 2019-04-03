Сборную Пакистана по мини-футболу депортировали из Аргентины

«Семь членов команды были задержаны в Дубае, остальных игроков сборной депортировали после прибытия в аэропорт Эсейсы. Причиной стал отказ МИДа в выдаче виз футболистам, вызванный вопросом национальной безопасности», — говорится в заявлении.

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Так как о невозможности участия сборной Пакистана в турнире стало известно меньше чем за двое суток до его старта, то представители другой страны не смогли занять место команды. Ранее сборная Канады отказалась от участия в турнире, вместо нее выступает команда США.

AMF не признана со стороны Международной федерации футбола (FIFA), которая один раз в четыре года проводит свое мировое первенство.