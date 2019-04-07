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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Тюмень» победила «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Тюмень» обыграла «Ухту» в матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу.

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Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 6:2. Покер у победителей сделал Артем Антошкин (18-я, 24-я, 26-я и 49-я минуты), дубль сделал Сергей Чухрий (36, 49). У проигравших отличились Александр Дунец (13) и Никита Кузнецов (38).

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 6:4,

«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 5:4.

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