«Тюмень» победила «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Тюмень» обыграла «Ухту» в матче 17-го тура чемпионата России по
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Тюмень» обыграла «Ухту» в матче 17-го тура чемпионата России по
Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 6:2. Покер у победителей сделал Артем Антошкин (18-я, 24-я, 26-я и 49-я минуты), дубль сделал Сергей Чухрий (36, 49). У проигравших отличились Александр Дунец (13) и Никита Кузнецов (38).
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Газпром-Югра» (Югорск) — КПРФ (Москва) — 6:4,
«Норильский никель» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 5:4.