«Тюмень» победила «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 6:2. Покер у победителей сделал Артем Антошкин (18-я, 24-я, 26-я и 49-я минуты), дубль сделал Сергей Чухрий (36, 49). У проигравших отличились Александр Дунец (13) и Никита Кузнецов (38).