Гомельский «БЧ» и оршанский «Витэн» победили в первых полуфиналах чемпионата Беларуси мини-футболу

В гомельском дерби, прошедшем при аншлаге на трибунах Дворца игровых видов спорта, спортсмены «БЧ» в упорной борьбе одолели земляков из ВРЗ с минимальным счетом 1:0. Победный гол в конце второго тайма забил Денис Мазной.

Не менее напряженным был и поединок в Орше, где местный «Витэн» принимал минскую «Столицу». После первого тайма гости выигрывали 4:3, но во второй половине хозяева сумели переломить ход игры и вырвали победу со счетом 5:4.