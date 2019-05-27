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29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
13:48 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский «БЧ» и оршанский «Витэн» победили в первых полуфиналах чемпионата Беларуси мини-футболу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись первые матчи полуфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гомельском дерби, прошедшем при аншлаге на трибунах Дворца игровых видов спорта, спортсмены «БЧ» в упорной борьбе одолели земляков из ВРЗ с минимальным счетом 1:0. Победный гол в конце второго тайма забил Денис Мазной.

Не менее напряженным был и поединок в Орше, где местный «Витэн» принимал минскую «Столицу». После первого тайма гости выигрывали 4:3, но во второй половине хозяева сумели переломить ход игры и вырвали победу со счетом 5:4.

Ответные встречи полуфинальных серий до двух побед пройдут 30 мая в Гомеле и Минске. Третьи матчи, если понадобится, состоятся 2 июня.

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