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29 мая, источник: Спорт РИА Новости

Мирошниченко о победе в Высшей лиге: Хлопнули дверью перед закрытием клуба

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Мини-футбольный клуб «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного, одержав победу в Высшей лиге чемпионата России, хлопнул дверью перед собственным закрытием, заявил РИА Новости старший тренер команды Сергей Мирошниченко.

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«Алмаз-АЛРОСА», который был основан в 1992 году, во вторник стал победителем Высшей лиги, обыграв в финальной серии кемеровскую «Корпорацию АСИ».

«К нам еще по ходу сезона подошли начальники и сказали, что команды больше не будет. А эта команда прожила 28 лет, пережила все кризисы. И сейчас ситуация, на мой взгляд, не была кризисной. В “Алросе” выделяют деньги на спорт, но почему-то только не на нас. Но и в этой ситуации я до каждого игрока старался достучаться, что больше для нас важно выиграть чемпионат, чтобы доказать, что “Алмаз” есть “Алмаз”. Можно сказать, что это был финальный аккорд, мы хлопнули дверью», — сказал Мирошниченко по телефону.

«Мне поступает очень много звонков с недоумением, как это получилось, — продолжил собеседник агентства. — А так у нас уже команда уровня Суперлиги, которая и там билась бы за первые места. Сейчас дадим резонанс по Мирному в связи с этой победой — кубок по городу провезем. В общем, постараемся сделать, что можем. Посмотрим, как руководство отреагирует».

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