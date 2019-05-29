Мирошниченко о победе в Высшей лиге: Хлопнули дверью перед закрытием клуба

«К нам еще по ходу сезона подошли начальники и сказали, что команды больше не будет. А эта команда прожила 28 лет, пережила все кризисы. И сейчас ситуация, на мой взгляд, не была кризисной. В “Алросе” выделяют деньги на спорт, но почему-то только не на нас. Но и в этой ситуации я до каждого игрока старался достучаться, что больше для нас важно выиграть чемпионат, чтобы доказать, что “Алмаз” есть “Алмаз”. Можно сказать, что это был финальный аккорд, мы хлопнули дверью», — сказал Мирошниченко по телефону.