Мирошниченко о победе в Высшей лиге: Хлопнули дверью перед закрытием клуба
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Василий
«Алмаз-АЛРОСА», который был основан в 1992 году, во вторник стал победителем Высшей лиги, обыграв в финальной серии кемеровскую «Корпорацию АСИ».
«К нам еще по ходу сезона подошли начальники и сказали, что команды больше не будет. А эта команда прожила 28 лет, пережила все кризисы. И сейчас ситуация, на мой взгляд, не была кризисной. В “Алросе” выделяют деньги на спорт, но
«Мне поступает очень много звонков с недоумением, как это получилось, — продолжил собеседник агентства. — А так у нас уже команда уровня Суперлиги, которая и там билась бы за первые места. Сейчас дадим резонанс по Мирному в связи с этой победой — кубок по городу провезем. В общем, постараемся сделать, что можем. Посмотрим, как руководство отреагирует».