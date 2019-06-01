УЕФА поздравил «Тюмень» с победой в чемпионате России по мини-футболу

«Тюмень» в субботу со счетом 3:2 нанесла поражение московскому клубу КПРФ и впервые в своей истории завоевала титул чемпиона России.

«Поздравляем нового чемпиона России “Тюмень”. И “Тюмень”, и КПРФ в следующем сезоне впервые примут участие в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении УЕФА.