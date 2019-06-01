УЕФА поздравил «Тюмень» с победой в чемпионате России по мини-футболу
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своем микроблоге в Twitter поздравил «Тюмень» с победой в чемпионате России по
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своем микроблоге в Twitter поздравил «Тюмень» с победой в чемпионате России по
«Тюмень» в субботу со счетом 3:2 нанесла поражение московскому клубу КПРФ и впервые в своей истории завоевала титул чемпиона России.
«Поздравляем нового чемпиона России “Тюмень”. И “Тюмень”, и КПРФ в следующем сезоне впервые примут участие в Лиге чемпионов», — говорится в сообщении УЕФА.
Ранее высшим достижением «Тюмени» в чемпионатах России было второе место в сезоне-2009/10. В прошлом году команда выиграла бронзовые медали суперлиги.